Dit is er allemaal te doen 12 april 2018

02u26 0 Hoegaarden Tijdens het bierweekend kan je terecht in het Kapittelhuys, Brem, Kouterhof, 't Nieuwhuys, Op de Brug en Den Venetiaen voor speciale biermenu's of de lancering van nieuwe bieren.

De lezing 'Vrouwen en bier' op vrijdag is volzet. Op zaterdag kan je van 11 tot 12 uur terecht in de bibliotheek, waar Raymond Billen komt praten over 'Boeken en bier'. Van 14 tot 17 uur is er een open molendag in de Celismolen.





Op zondag 15 april is er van 12.30 uur tot 15 uur 'Beer Village Golf met biertasting', met vertrek aan de Polder en stops aan Paenhuys, Kapittelhuys en Nieuwhuys. Van 14 uur tot 17 uur organiseert Erfgoed Hoegaarden in het Kapittelhuys een tentoonstelling rond bierattributen. Van 14 uur tot 17 uur toont Geert Clément in 't Paenhuys hoe bier gebrouwen wordt, en is er een open pachthof bij Cipers. Om 14 uur is er ook een Beer Walk door de Hoegaardse Greeters, met gratis degustaties. (HCH)