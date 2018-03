Dirk is beste kaarter Ontspanningskring 29 maart 2018

De kaartclub Ontspanningskring organiseerde op zeven dinsdagen kaartwedstrijden 'Boomke Wies' in het Kouterhof.





In totaal namen er 86 kaartspelers deel en gemiddeld waren er per avond 17 tafels van vier personen van de partij. De vier beste uitslagen kwamen in aanmerking voor de eindstand. Winnaar werd Dirk Mathijs uit Hoegaarden, voor Guido Versonnen (Kumtich), Rudi Peeters (Kumtich), Marie-Jeanne Vangoethem (Tienen) en Nicole Vits (Kessel Lo).





De verste verplaatsing kwam van de kaarters uit Betekom, die zeven weken lang met vier kaarters aanwezig waren.











