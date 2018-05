Dieven op pad 15 mei 2018

02u50 0

Langs de Bosveldweg in Tielt-Winge heeft een woning eind vorige week ongewenst bezoek gekregen. De bewoners stelden de feiten vast bij hun thuiskomst, maar over de buit zijn geen details bekend. Ook in de Boterstraat in Hoegaarden waren diezelfde dag dieven op pad. Maar ook hier ontbreekt informatie over de buit. In de Allendelaan in Landen hadden de dieven minder succes. Daar probeerden ze in te breken, wat niet lukte. (KBG)