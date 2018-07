Dichter Danny Rega over Hoxem 05 juli 2018

Voormalig Hagelanddichter Danny Rega, afkomstig uit Tienen, maar nu al 14 jaar Hoegaardier heeft zijn derde gedicht over Hoegaarden geschreven. "Ik heb het gedicht over Hoegaarden geschreven toen ik nog Hagelanddichter was. Daarna volgde Meldert en nu Hoxem." Tegen 21 oktober wil de dichter, die voor hij zijn gedichten schrijft, uitgebreid gaat wandelen in de deelgemeenten die hij beschrijft, een gedicht over Outgaarden uitbrengen. In het gedicht over Hoxem worden alleszins de haan en de hen op de kerktoren, de watermolen, de Menebeek en de Lourdeskapel geciteerd.





(HCH)