Diamonds on the rock Christian Hennuy

02 januari 2019

Op dinsdag 8 januari om 20.30 uur is er in het Nieuwhuys aan de E. Ourystraat het optreden van de ultieme Neil Diamond tributeband. Uniek aan deze coverband is dat zanger-gitarist Kris ‘Kirri’ Valvekens gezegend is met bijna identiek dezelfde stem, frasering en intonatie als Neil Diamond. Bovendien heeft hij een superband achter zich staan: Jan Cuyvers (Soulsister, Zjef Vanuytsel, Bart Peeters & de Radios), Marc ‘Rosso’ Van Puyenbroeck (Soulsister, Clouseau, Natalia), Niels Verheest (Blue Blot, Roland, The Whodads, The Internationals), Luc Canters (Rick Tubbax & The Taxis, Strange Fruit) en zangeressen Emilie Leysen (Strange Fruit) en Nathalie Van den Meutter (Strange Fruit). Ze spelen samen een wervelend muzikaal eerbetoon aan Neil Diamond. De grootste hits ‘Sweet Caroline’, ‘Beautiful Noise’, ‘Love on the rocks’ of ‘Solitary Man’ staan op de playlist maar ze grasduinen nog veel dieper in het oeuvre van de meester. Kaarten 18 euro. Info en verkoop: 016/81.71.64 of jan@nieuwhuys.be