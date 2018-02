Diamanten huwelijk voor Theo en Georgette 27 februari 2018

Theo Vandermolen (84 jaar) en Georgette Boesmans (78 jaar) vierden in de Hoogstraat in Outgaarden hun 60ste huwelijksverjaardag. Theo is afkomstig uit Hoegaarden, Georgette uit Outgaarden. Na hun huwelijk hebben ze even in Nerm gewoond, maar ze kwamen in 1967 definitief naar Outgaarden. Het koppel kreeg twee kinderen, vijf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen en er zijn er nog op komst. Theo werkte eerst in de brouwerij Loriers in Hoegaarden en daarna in de Gallic in Bost. Georgette werkte bij Bogaerts in Hoegaarden tot de kinderen kwamen.





