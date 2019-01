Diamant voor oud-wielrenner en zijn dame Christian Hennuy

22 januari 2019

10u31 0

Roger Meeuwens (82j) en Maria Vande Bergh (78j) vierden aan de Dumontstraat hun 60ste huwelijksverjaardag. Het echtpaar kreeg drie kinderen, en vijf kleinkinderen. Roger is gekend als aannemer, plafoneerder, vloerder, metser, in het Hoegaards ‘Plèkker’, beroep dat hij uitoefende tot zijn pensioen in 1998. Maar weinig mensen weten dat hij een groot wielerkampioen had kunnen worden.

Wie in Hoegaarden over wielrennen spreekt denkt aan Louis Hardiquest die ooit de Ronde van Vlaanderen won, of aan Rik Serin die Gent-Wevelgem won bij de onafhankelijken. Of nog aan het grote wielertalent Leon Van Hemelen, een grote belofte die in 1965 bij een tragisch ongeval om het leven kwam. Roger Meeuwens was wellicht een nog grotere wielerbelofte, maar hij moest noodgedwongen stoppen op 20-jarige leeftijd, na een zware val. Het laatste jaar dat hij reed behaalde hij 32 overwinningen bij de liefhebbers op de weg, maar hij was ook een begenadigd baanwielrenner, een discipline die in die tijd nog zeer in trek was. Toen waren er in het land nog verschillende velodrooms. “Ik heb alle leeftijdscategorieën van het wielrennen doorlopen, tot bij de liefhebbers. Ik heb veel gewonnen op de weg, maar ook op de wielerbaan, want ik was zeer snel. Ik trainde dan ook samen met de razendsnelle Willy Vannitsen en ik zat in de wielerclub van Rik Serin. Ik heb veel gereden op de piste in Brussel, niet in de zesdaagsen, maar meetings. Daar moest ik het opnemen tegen Miel Severeyns, die de vaste partner van Rik Van Steenbergen zou worden, en ook nog tegen Peter Post. Op de wielerbanen, niet alleen in Brussel maar ook in het buitenland, o.a. in Dortmund, maakten we kennis met de grote profwielrenners van toen: Fausto Coppi, Louison Bobet, Ferdy Kübler. Ik reed trouwens met hetzelfde fietsmerk als Kübler. Wat we daar ook allemaal gezien hebben wat doping betreft! Die pakten allemaal want er was absoluut geen controle”, aldus Roger.

Een aantal overwinningen zijn Roger bijgebleven, o.a. een koers in Waremme, waar hij zijn snelle spurt kon bovenhalen. “We gingen daar met 50 man naar de meet en ik zat helemaal achteraan. Willy Vannitsen vloekte mij wakker en ik schoot naar voor en won de wedstrijd nog met drie lengtes voorsprong”, vertelt Roger. Jammer genoeg kwam er een einde aan de wielercarrière van Roger door een zware val op de wielerbaan van Rocourt, bij Luik. “Daar was een betonnen wielerbaan rond het voetbalveld waar ook FC Luik speelde. Op de piste waren er geen remmen en men reed met een vaste pion waardoor men steeds moet trappen. Ik gooide mij aan de finish over de meet, maar kwam zwaar ten val met als gevolg een hoofdwonde, hersenschudding en twee gebroken schouders. Ik heb toen 14 dagen in een donkere kamer moeten liggen. Achteraf heb ik nog even de draad opgenomen, maar ik durfde niet meer ‘colleren’ en reed een paar meters achter mijn voorganger. Ik stapte definitief in de bouw op 20-jarige leeftijd en hield het wielrennen voor bekeken”, besluit Roger. Roger en Maria zijn in hun leven veel op reis gegaan, maar thans niet meer. Roger speelt nog wel veel taxi voor zijn kleinkinderen.