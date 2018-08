Diamant voor Frans en Mariette 22 augustus 2018

Frans Covens (86) en Mariette Biscompte (82) vierden hun 60ste huwelijksverjaardag aan de Vroentestraat. Frans is afkomstig uit Borgloon, maar zijn ouders verhuisden naar Hoegaarden, waar hij Mariette, geboren en getogen in Hoegaarden leerde kennen. Frans was in zijn carrière econoom in het Vlaams Parlement tot aan zijn pensioen in 1988. Mariette heeft 32 jaar lesgegeven. Gaan eten, wandelen en televisie kijken, dat zijn hun hobby's. Vroeger reisden ze ook graag.





(HCH)