Diamant en briljant Christian Hennuy

15 december 2018

In de sporthal werden de diamanten en briljanten bruidsparen van het voorbije jaar gehuldigd. Ze werden in de bloemetjes gezet voor hun respectieve 60ste of 65ste huwelijksverjaardag. Huwelijken blijven in de mode want het voorbije jaar werden er in Hoegaarden nog 25 huwelijken voltrokken. Er werden wel 15 echtscheidingen genoteerd. Deze cijfers lopen gelijk aan die van het vorige jaar. In 2078 kunnen diegenen die dit jaar getrouwd zijn hun diamanten bruiloft vieren.