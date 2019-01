Den Repos leeft verder in de Klup Christian Hennuy

15 januari 2019

10u30 0

Den Repos, de voormalige voetbalkantine van jeugdhuis ‘de Klup’, aan het Ravel-fietspad Hoegaarden- Geldenaken is nu definitief dicht. Het ondertussen 45 jaar oude gebouwtje is tot op de draad versleten. “We hebben Den Repos jaren als vrijwilligers open gehouden, maar om gezondheidsredenen en ook omdat er te veel kosten aan de oude kantine kwamen, zijn we ermee gestopt”, zegt Irène Swellen. Haar dochter Veerle Lochie zet de activiteiten van Den Repos nu verder in jeugdhuis de Klup, naast de sporthal.

De voetbalkantine van de Klup werd in 1974 gebouwd op gronden van de suikerfabriek Grand-Pont. De kantine werd gebouwd voor het toenmalige voetbalterrein. In 1978 moest het voetbalveld de plaats ruimen voor een bezinkingsvijver van de suikerfabriek, en werd het voetbalveld enkele honderden meters verder heraangelegd. De kantine bleef gespaard, dankzij een insprong van de vijverberm. Toen de voetbalafdeling van de Klup in 1992 definitief stopte, ging het jaar daarop de kantine weer open als ‘Den Repos’, met eerst Marijke Lochie achter de tap, geholpen door moeder Irene, en sinds 1997 tot nu, Irène zelf, geholpen door echtgenoot Clément. Ondertussen is de suikerfabriek verdwenen, en zijn de gronden en de visvijver eigendom van de gemeente Hoegaarden, maar wel gelegen net over de taalgrens in het Waalse Zétrud-Lumay.

“We hielden den Repos elke zondagnamiddag open, voor de mensen die langs het Ravelfietspad kwamen fietsen of wandelen. Op maandagavond hielden we open omdat enkele dames wilden gaan fietsen. Omdat er in de winter geen activiteit was zijn we gestart met een hobbyclub voor creatieve handwerken op maandagavond, met wel 37 leden. Onze grote activiteiten waren steeds de barbecue op 15 augustus en een tentoonstelling van handwerken, de laatste jaren in september”, aldus Irène. Ondertussen zijn veel medewerkers overleden of oud geworden, en het onderhoud van de kantine vergde veel kosten. “Door gezondheidsredenen en omdat nu ook de verwarming stuk was is alles snel gestopt. Het was ook een zware dobber. We moesten elke zondag alles naar daar sleuren, dranken en water, want stromend water is er niet. Iets laten staan kon niet, want er werd regelmatig in de kantine ingebroken”, vertelt Irène die wel blij is dat dochter Veerle haar taak verder zet. En Irène zal er ook nog regelmatig zijn om eens per maand op zondagnamiddag in de Klup pannenkoeken te bakken of smoutebollen. “Er waren te veel mankementen aan Den Repos om het weer op te lappen. Het bestuur van jeugdhuis de Klup heeft gevraagd of we het niet verder konden zetten in de Klup, en ook mijn echtgenoot Geert ging akkoord. Voortaan zijn we dus in de Klup elke zondagnamiddag open, en regelmatig zullen er evenementen bijkomen”, aldus Veerle. Zo blijft ook de hobbyclub Den Repos bestaan, nu weliswaar in de Klup en er werd afgesproken dat de jaarlijkse tentoonstellingen van handwerken zeker behouden blijven.