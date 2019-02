De Kleine Prins is nieuw project Feniks Christian Hennuy

14 februari 2019

De harmonie Feniks Hoegaarden brengt op zaterdag 23 februari het concert ‘Klassiekers’ in de sporthal, een themaconcert met het beste uit verschillende genres. Toch zijn nu al de reservaties gestart voor een volgend project ‘De Kleine Prins’. Op zaterdag 27 en zondag 28 april brengt Feniks in het repetitielokaal op de tweede verdieping van ’t Paenhuys het muzikale verhaal ‘De Kleine Prins’, het meesterwerk van Antoine de Saint-Exupéry. Het verhaal wordt verteld door Nele Sterkendries en muzikaal begeleid door het grote harmonieorkest van Feniks. Om het gezellig te houden worden de plaatsen hiervoor beperkt. Voor kinderen tot 12 jaar is dit gratis en zij kunnen zich inschrijven voor een voorafgaande workshop. Het concert zelf start op beide dagen om 16 uur en de zaal wordt ondergedompeld in de Kleine Prins sfeer. Reserveren kan vanaf nu via de website van Feniks Hoegaarden www.fenikshoegaarden.be