De avonturen van Bruno in De Mol

10 maart 2019

Café De Bonheur in Meldert - Hoegaarden zat zondagavond afgeladen vol om naar de avonturen van Bruno Hacour te kijken in De Mol. De Mol is een Vlaams televisiespelprogramma dat wordt uitgezonden door VIER en wordt geproduceerd door de productiemaatschappij Woestijnvis. Zondagavond werd de eerste aflevering uitgezonden en in de Bonheur zat iedereen op het puntje van zijn stoel om op het groot scherm in het café te volgen wat cafébaas Bruno Hacour ervan terecht brengt.

Het programma De Mol draait om een spel, waarbij de kandidaten moeten samenwerken om geld voor een pot te verdienen. Eén van hen is de mol, degene die het spel in het geheim saboteert. Deelnemer Bruno Hacour (54j) uit Meldert- Hoegaarden werkt als manager bij de firma Medtronic, verdeling van medische producten. Hij is geboren en getogen in Meldert. Zijn vader was de plaatselijke schilder en zijn moeder hield een verfwinkel open. Bruno is de echtgenoot van Vera Vanroelen, cafébazin van de Bonheur. Ze hebben dit café al meer dan 10 jaar.

“Elke kandidaat heeft een supporterscafé in zijn eigen streek, en het lag voor de hand dat dit in ons café is. Maar alles gebeurde spontaan. We weten echt niet wie er allemaal komt kijken. Uiteraard gaan we door met kijken op groot scherm zolang de afleveringen lopen. Ik wist uiteraard al lang dat Bruno ging meedoen. Onze klanten in het café zien het wel zitten, omdat dit echt iets voor Bruno is. De meeste mensen waren verrast, maar de reacties zijn positief”. Dochter Melanie Hacour wist het ook al even. “Ik woon bij mijn ouders in, omdat ik aan het bouwen ben, en zo kwam ik het te weten. Maar mijn broer die elders woont wist van niets. Dit is echt iets voor papa. Hij is een avonturier, heeft van niets schrik en hij kan supergoed liegen. Daarenboven is hij heel sportief. Hij gaat zeker niet door de mand vallen. Iedereen reageerde positief op zijn deelname, ook op zijn werk. Daar hebben ze plezant gereageerd en ze vonden het de max”.

Bruno zelf was afwezig in zijn café tijdens de uitzending omdat kandidaten nooit in het openbaar mogen kijken. Maar er waren heel wat mensen uit Meldert en omstreken opgekomen, vrienden, familie en kennissen. Bruno geeft elke woensdag ‘salsa-les’ in de Bonheur en er waren ook veel dansers daar om te supporteren. Luc Snoeks en Georges Moriaux zijn goede vrienden van Bruno. Volgende week gaan ze nog samen skiën. “Bruno is een schelm, een gluiperd, hij heeft ons allen bij de neus gehad. De opnames zijn in het najaar vorig jaar gebeurd en Bruno vertelde ons dat hij voor drie weken op cursus moest in de Verenigde Staten voor zijn werk. Het gebeurde nog wel eens dat hij naar het buitenland moest, maar nooit zolang, maar niemand had er erg in. Maar we zijn er gerust in, hij zal het goed doen”, aldus Luc