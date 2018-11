Dansgroep geeft een gesmaakte show Christian Hennuy

18 november 2018

De dansgroep ‘Get on Up’ van jeugdhuis de Klup gaf in de sporthal een gesmaakte dansshow ‘Message in a bottle’ in de grote zaal van de sporthal, voor meer dan 400 toeschouwers. Er kwamen 85 dansers op het podium verdeeld in vier leeftijdscategorieën. In totaal werden 23 nummers gebracht, met uiteraard de finale met alle dansers samen. “Een pluim aan de kinderen die er, vol enthousiasme, een heel jaar rond gewerkt hebben. Ze gaven het beste van zichzelf. De presentatoren zorgden voor de humoristische noot, door alle liedjes aan elkaar te rijgen met sketches”, aldus Katrien Vits, samen met Zoé Vanmechelen de choreografen van de dansgroep.