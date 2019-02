Dak kerk al twintig jaar aan vervanging toe Christian Hennuy

05 februari 2019

14u11

De schaliën van de beschermde Sint-Niklaaskerk in de Hoegaardse deelgemeente Outgaarden, zijn al meer dan 20 jaar aan vervanging toe, maar er is ondertussen nog niets gebeurd. Met als gevolg: vochtinsijpeling en een gedeelte van de bepleistering die al losgekomen is. “In een hoek van het doksaal zie je door de muur heen de leien liggen. Er één vervangen helpt niet want ze springen zo stuk. Er zijn overal barsten in de bepleistering en het plafond. De gemeente, die het dossier indertijd in handen nam, doet er niets aan”, klaagt Hubert Janssens, voorzitter van de Kerkfabriek.

“Onze oudste inwoonster, de ondertussen overleden Genieke Steenwinckels die 107 jaar werd, heeft tijdens haar leven nooit gezien dat er iets aan het dak van de kerk gedaan werd. Dat wil zeggen dat de schaliën er al meer dan 100 jaar op lagen en dus door en door versleten zijn. Onze kerk werd op een moeras gebouwd en dus beweegt het gebouw. Al 20 jaar geleden zei Monumentenzorg ons dat er een nieuw dak op moest komen. We zijn toen gestart met de voorbereidingen en lieten een architect alles opmeten. De kostprijs was toen geraamd op 400.000 frank. De gemeente heeft 15 jaar geleden dat project stopgezet, en het dossier zelf overgenomen. Maar er is ondertussen niets gebeurd”, zegt Hubert. In september vorig jaar kwam er nog iemand van Monumentenzorg langs en die stelde de verwaarloosde toestand vast en schreef een brief naar de gemeente. “We hebben ondertussen verder niets vernomen. We zouden op eigen kosten het orgel willen herstellen, een kost van 25.000 euro. Maar zolang het plafond dreigt naar beneden te komen, kan het niet”, vervolgt Janssens.

De Sint-Niklaaskerk van Outgaarden is een van de zeldzame kerken waar de pastorie één geheel vormt met de kerk. De gemeente had plannen om de pastorie in te richten als ontmoetingscentrum, maar dit mag niet van Monumentenzorg. Alles moet blijven zoals het is. “Maar we zouden wel een bijgebouw mogen oprichten tegen de kerk aan, door een vergroting van het al bestaande ‘processiekot’. Maar eerst moet uiteraard het dak van de kerk in orde zijn”, aldus Hubert Janssens. Volgens het kerkenplan mogen er in de kerk nevenactiviteiten gebeuren als concerten, tentoonstellingen en zelfs yogalessen. “Maar kun je kinderen hier laten rondlopen als de kalk van het plafond dreigt te vallen?”, vraagt Hubert zich af. “Wij gaan dat uiteraard laten maken en Interleuven is bezig met de totaliteit van het dak te meten. Een paar weken geleden hebben ze de controle gedaan. Ze gaan ons nu een voorstel formuleren over hoe het moet worden aangepakt”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). De kerk van Outgaarden wordt ook nog gebruikt voor erediensten, elke zaterdagavond. Er komen nog tussen de 10 en 30 kerkgangers. Ook uitvaartdiensten vinden er plaats, maar vorig jaar waren er maar drie overlijdens in Outgaarden.