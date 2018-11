Dag van de ontspanning Christian Hennuy

13 november 2018

11u06 0

De Seniorenraad van Hoegaarden organiseert op zaterdag 24 november de ‘Dag van de Ontspanning’ in het Paenhuys. Hoegaardse verenigingen komen zich voorstellen en de dag wordt afgesloten met een echt bal door de Totale Waanzin.

Het namiddagprogramma van de ‘Dag van de Ontspanning’ loopt van 15 tot 18 uur in het Paenhuys aan de Stoopkensstraat 82. Volgende Hoegaardse verenigingen stellen zich voor: Okra Hoegaarden, Okra Meldert, Samen op Stap, Vereniging 55+, Wandelclub Hoegaarden, Petanqueclub Hoegaarden, Creatieve hobbyclub, Feniks Hoegaarden, Capella, Curieus Hoegaarden, Hockeyclub HiH, Yoga en Beweging op verwijzing. Men kan er iets komen drinken en taart eten, maar ook deelnemen aan workshops. Wandelen, bloemschikken, 3D werken, sterrenkijken, bewegen op een stoel, en yoga kan men uitproberen. Er is ook informatie over de wereldoorlogen te bekijken. Om 20 uur is er een traditioneel bal op de 2de verdieping van ’t Paenhuys, door de Totale Waanzin. De toegang is gratis. Info: 016/80.87.83