Confrérie der V Geslachten doet verruimingsoperatie

13 maart 2019

Vroeger konden alleen afstammelingen van de Vijf Geslachten in Hoegaarden effectief lid zijn van de Confrérie, maar nu wordt dat opengetrokken. De Confrérie der Vijf Geslachten van Hoegaarden werd in 1971 weer opgericht door Hubert Van Nerum, nadat ze in 1870 ontbonden was. Het is één van de oudste verenigingen van Hoegaarden.

‘Die Edele Confrérie der Vijf Notabele Geslachten van Hoegaarden’ werd in 1741 gesticht. De Confrérie bestond uit vijf voormalige familiegilden: De Zwarte Merel, ’t Zilver Zwaard, De Groene Klaver, De Gulden Lelie en De Zilveren Struysvogel. De vijf wapenschilden zullen aangebracht worden op de Paradijshoeve, de bakermat van de Vijf geslachten aan de Houtmarkt, nu eigendom van Chris Michel. Omdat heel wat leden weggevallen zijn door overlijdens worden nieuwe leden opgenomen in de Ereraad van de Confrérie: Hoofderedeken wordt notaris Marc Honorez, bijzittend Eredeken notaris Marc Van Nerum en Mombaarvader priester Filip Hacour. Voortaan zullen ook personen die niet tot het nageslacht behoren effectief volwaardig lid van de Confrérie kunnen worden, als ze hun lidmaatschap betalen. Ze krijgen dus ook stemrecht. Het lidgeld bedraagt 15 euro per jaar. Wie lid wordt ontvangt alle ledenpublicaties met vooral het tijdschrift ‘Familieschoon’, dat sinds 1960 gepubliceerd wordt. Men wordt lid door storting op rekening BE63 3300 5449 0008 met vermelding ‘Confrérie 2019’.

