Concerten in het Nieuwhuys

18 november 2018

11u28 0

Het Nieuwhuys pakt nog voor het einde van het jaar uit met een aantal concerten, waarvan het eerste op dinsdag 20 november met Milo Meskens.

Milo Meskens brengt op dinsdag 20 november om 20 uur in het Nieuwhuys aan de Ernest Ourystraat 2, eigenzinnige pop, folk en blues. Kaarten kosten 12 euro, te reserveren via jan@nieuwhuys.be. Het Nieuwhuys organiseert ook geregeld op zaterdagavond een live-act na 22 uur. Deze concerten zijn gratis en zonder reservatie. Op zaterdag 8 december starten de straffe solo’s met DC Snakebuster. Op dinsdag 18 december is er dan het gewone volgende concert met Piet Vandenheuvel & Band. Toegang 12,50 euro. Hiervoor kan nu ook al gereserveerd worden.