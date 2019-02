Concert met The Hi Ballin' Daddies Christian Hennuy

13 februari 2019

Op zondag 17 februari van 20.30 uur tot 23.30 uur in er in Den Venetiaen aan het Gemeenteplein een live concert met The Hi Ballin’ Daddies uit de USA. Ze brengen live blues, country & rock’n roll. De toegang is gratis.