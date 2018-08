Clayhunters schieten raak 22 augustus 2018

02u23 0

De Clayhunters Meldert organiseerden nu al voor de 8ste maal een kleiduifschieting, op de terreinen tussen Hauthem en Meldert. Voorzitter Tony Meeus: "We hadden een zestigtal medewerkers voor de organisatie en een 500-tal schutters. We organiseren nog altijd de enige kleiduifschieting in Vlaams-Brabant. Om te trainen moeten we naar Wallonië". Zoals elk jaar gaat de opbrengst naar een goed doel, nu al enkele jaren naar 'Make a wish', een organisatie die de dromen vervult van zwaar zieke kinderen. "We hopen dat in de toekomst een jeugdvereniging mee onze organisatie overneemt", aldus Tony.





(HCH)