Christine Celis op bieravond 04 mei 2018

In het kader van 'Hoegaarden 700 jaar bierdorp' komen Christine Celis en haar dochter Daytona Camps op vrijdag 4 mei naar 't Paenhuys in Hoegaarden voor een lezing en een babbel over brouwen in Hoegaarden en in Amerika. Het geheel wordt muzikaal ondersteund door De Totale Waanzin met 'aangepaste' bier liedjes in het dialect over 'Pjèèrke Sajles', 'Aas Oowgeds beuj', 'Géft aazen Oowged trug', 'Zatte minse', en 'Beuj, Beuj, Beuj' . De avond start om 20 uur. De toegang is gratis. (HCH)