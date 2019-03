Christian Hennuy geeft een lezing in het Kouterhof vdt

04 maart 2019

12u24 0 Hoegaarden De Vlaamse Liberale Vrouwen van Hoegaarden organiseren op vrijdag 15 maart om 20 uur in het Kouterhof een voordracht over het plaatselijk dialect. Gastspreker Christian Hennuy, auteur van de ‘Praktische grammatica van het Hoegaards’ en ‘De Kronieken van Hoegaarden’, brengt er een lezing getiteld ‘Hoegaards en Tiens: tussen Brabants en Limburgs, Waarom een Hoegaardse grammatica?’.

Het wordt avond toegankelijk voor iedereen waarbij vooral het publiek de kans zal krijgen om Hoegaards en Tiens te vergelijken. In wezen gaat het om dezelfde taal ‘Getelands’ en grammaticaal zijn er nauwelijks verschillen. Alleen de uitspraak kan soms uiteenlopend zijn. De lezing zelf gebeurt in het Nederlands, de voorbeelden uiteraard in het dialect.

In eerste instantie worden enkele begrippen rond dialectologie bijgebracht, met vooral de nadruk op het feit dat dialectologie meer is dan het opsommen van woordenlijsten en zeldzame dialectwoorden. Uiteraard zullen Hoegaards en Tiens op de taalkaart gesitueerd worden. Christian Hennuy zal ook uitleggen waarom hij een algemeen taalkundig werk maakte, een grammatica dus.

Vervolgens gaat de spreker in op de moeilijkheid om dialect te schrijven, zodat het ook kan gelezen worden door Nederlandstalige personen die het niet machtig zijn. Aan de hand van verschillende slides zal hij aantonen dat er in de schrijfwijze veel fouten tegen de logica gemaakt worden. De schrijfwijze is een conventie, maar regels moeten consequent toegepast worden. Daarna zal de spreker aan de hand van uittreksels uit zijn grammatica een overzicht geven van de grammaticale structuren van het dialect en van de verschillen in uitspraak tussen Hoegaards en Tiens. Structureel zijn er heel wat gelijkenissen. Hiervoor wordt uiteraard een beroep gedaan op de aanwezigen.

De ‘Praktische grammatica van het Hoegaardse dialect’ is nog te koop aan 22 euro in het toeristisch infopunt van Hoegaarden, bij de auteur en tijdens de lezing. Toegang bedraagt 7 euro.