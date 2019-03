Chiro organiseert gildenavond en Bull Ride

Christian Hennuy

28 maart 2019

14u13 0

Op zaterdag 30 maart organiseert Chiro Hoegaarden de welgekende Gildenavond, in het Paenhuys aan de Stoopkensstraat 82. Wegens de bouw van de nieuwe chirolokalen zal het er dit jaar iets anders uitzien, maar er zijn toch grote feestelijkheden te verwachten voor de 10de editie ‘Classic Edition’. De activiteiten starten om 17 uur en lopen tot na middernacht. Voor wie er altijd al van gedroomd heeft om in de cowboylaarzen van James Dean of Lucky Luke te staan, is er een Bull Ride Competition vanaf 17 uur. De competitie zal lopen in verschillende leeftijdsklassen, dus ook de jongste cowboys kunnen hun kans voor het goud wagen.