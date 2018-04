Chiro houdt bloesemlounge open 27 april 2018

Voor het derde jaar op rij hield Chiro Hoegaarden de bloesemlounge open, tussen de fruitbomen in Hoxem. Er waren Hoegaarden-strandstoelen voorzien, en verfrissingen voor de wandelaars die langs kwamen. Uiteraard waren er speciale bloesembieren bij.





De opbrengst van deze bloesemlounge gaat naar de verbouwingen van de Chiro-lokalen. Ondertussen is de bouwvergunning van het parochiecentrum goedgekeurd en nu gaat men naar de aanbesteding toe. De Chiro-lokalen komen op de eerste verdieping van het parochiecentrum, en de Chiro kan ook beschikken over de terreinen achteraan.





(HCH)