Chinezen brouwen zelf Hoegaardse Witte DOOR VERMINDERING VOLUME WORDT GEVREESD DAT ER BANEN ZULLEN SNEUVELEN CHRISTIAN HENNUY

05 mei 2018

02u49 0 Hoegaarden Het is exact 10 jaar geleden dat in 2008 de brouwerij Hoegaarden officieel heropende met een doorstart na het mislukte avontuur in Jupille. Ondertussen wordt er in Hoegaarden 1,3 miljoen hectoliter bier geproduceerd, maar daar gaat 200.000 hectoliter van verdwijnen. China zal vanaf 1 juli namelijk zelf Hoegaards bier beginnen te brouwen.

"Op dit ogenblik werken we in de brouwerij 7 dagen op 7 omdat we nog brouwen voor China, maar vanaf juli valt er iets minder dan 200.000 hectoliter weg. We gaan dan nog wel even 6 op 7 werken, omdat er in de zomer meer vraag is naar bier, maar na de zomer wordt het 5 dagen op 7, en er is ook de vrees dat een aantal personeelsleden in economische werkloosheid gaan terecht komen", zegt ACV-vakbondsman Pascal Ghoos. Op dit ogenblik werkt er een 170-tal mensen in de brouwerij, maar door de vermindering van de volumes gaan de tijdelijke contracten zeker stopgezet worden. "Juist voor de aankondiging van het Chinese bier hebben we actie gevoerd en nog tijdelijk personeel bijgekregen. Die gaan vermoedelijk verdwijnen", zegt Ghoos.





Export

In Hoegaarden worden nog de Julius, die teruggekomen is uit Nederland, de Grand Cru, Hoegaardse witte, Verboden Vrucht en Tripel Leffe gebrouwen. In Hoegaarden wordt ook het bier gebrouwen voor de Hoegaarden Rosée die bij Belle Vue gemengd wordt. Van de Spéciale is geen sprake meer. Jammer genoeg wordt er nog steeds geen publiciteit gevoerd voor de Hoegaarden in eigen land. "Zonder het bier voor China blijft hier nog 1,1 miljoen hectoliter over, maar daarvan is nog slechts 8% bedoeld voor de interne markt. De rest gaat naar export. Zonder het buitenland was Hoegaarden niets meer", aldus Pascal.





Misschien iets positiefs?

Ghoos maakte de doorstart van de brouwerij 10 jaar geleden mee. Ondertussen zijn de gistingstanks weergekeerd, is er meer personeel en zijn ook de volumes toegenomen. Sinds de grote investering van 5,7 miljoen euro voor de gistingstanks, ging het nog alleen om kleine investeringen, weliswaar voor de kwaliteit, maar niet voor groei. "Er zit misschien voor Hoegaarden iets positiefs aan te komen, maar omdat de beslissing nog niet gevallen is, kunnen we daarover nog niet communiceren en wachten we op de hogere directie", besluit Ghoos.





Ondertussen laten de Hoegaardiers het niet aan hun hart komen en genieten ze van de viering van 700 jaar Bierdorp. In de plaatselijke cafés wordt nog heel wat Hoegaardse Witte van het vat gedronken.