Centrum afgesloten voor koers 13 augustus 2018

Op zondag 19 augustus is tussen 8 en 18 uur alle verkeer van voertuigen verboden op de gesloten omloop: Gemeenteplein, Houtmarkt, Pastorijstraat, Tommestraat, Doelstraat, Koningin Astridstraat, Oud-Strijdersstraat, Kalverstraat en Arthur Putzeysstraat. Ook stilstaan en parkeren is in die zone verboden. Dit voor de wielerwedstrijd voor miniemen en aspiranten georganiseerd door het Cycloteam Hoegaarden.





Deze leeftijdscategorieën mogen alleen wedstrijden betwisten op een volledig afgesloten omloop. Mensen die in het centrum wonen en die dag met hun voertuig weg willen, moeten parkeren buiten de omloop. (HCH)