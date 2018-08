CD&V-kandidaten voorgesteld 29 augustus 2018

CD&V Hoegaarden stelde tijdens het burgemeestersontbijt in de sporthal de zeventien CD&V kandidaten voor. Lijsttrekker is uittredend burgemeester Jean-Pierre Taverniers., daarna volgen de huidige schepenen en raadsleden.





In volgorde van plaats 2 tot 17: Marleen Lefevre, Filip Havet, Hans Decoster, Tom Groeseneken, Evelien Janssens, Kris Hendrickx, Anicia Lumbala, Joris Verbaeten, Lynn Minot, Mies Matthijs, Hans Van Tricht, Joy Owen-Roberts, Stefan Puttemans, Lieve Meulemans, Conny Gevens en Cauwberghs Jos. De lijstduwer is de huidige OCMW-voorzitter. (HCH)