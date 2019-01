Café Dansant oep de Plèk Christian Hennuy

30 januari 2019

Bij Den Venetiaen op het Gemeenteplein in Hoegaarden zit men niet stil in de donkere maanden. Zo speelt op zondag 3 februari nog een thema-dj vanaf 14 uur voor een nieuwe Café-Dansant. Op 3 februari is het aan discobar ‘Nu of Nooit’ om de eighties weer in de aandacht te brengen. Er is elke editie een authentieke tombolaprijs en een onderscheiding voor de bijhorende dresscode te winnen. De volgende Café-Dansant vindt plaats op zondag 24 maart. Toegang en deelname zijn gratis.