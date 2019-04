Buxuspalm afhalen Christian Hennuy

11 april 2019

14u42 1

Omdat op heel wat plaatsen de mot in de buxusstruiken zit en dat die kaalgevreten zijn, kan elk kind tot 12 jaar op zaterdag 13 april van 10 uur tot 12 uur zijn ‘pallemaai’ komen afhalen in de pastorie aan de Pastorijstraat in Hoegaarden. In Hoegaarden is Palmzondag een hoogdag, waarbij de kinderen na de processie hun palmtakjes gaan verkopen. De palmwijding gebeurt voor de processie om 9 uur in de kerk op Palmzondag. Andere jaren wuiven de kinderen met hun palmbossen, waardoor het in de kerk een zee van groen wordt. Dit jaar wordt het dus iets moeilijker om de palmtakken te vinden. Wie er absoluut geen heeft kan er na de processie op zondag 14 april, nog in de kerk verkrijgen. Uiteraard alleen voor kinderen. Volwassenen kunnen hun buxus kopen aan de kinderen.