Buxuspalm afhalen in de pastorie Christian Hennuy

13 april 2019

Het mindere nieuws voor Palmzondag in Hoegaarden was de invasie van de buxusmot waardoor de traditionele ‘pallemaaj’ bedreigd wordt. In de pastorie werden nog heel wat goede buxustakken verzameld en kinderen konden die zaterdagvoormiddag komen afhalen.

Pastor Liesbeth Goris stond om 10 uur klaar aan de poort van de pastorie en na een kwartier waren er al een 40-tal kinderen buxuspalm komen afhalen. “Er zal zeker voldoende zijn voor Palmzondag en ik verwacht evenveel palmtakjes in de processie als andere jaren. We hebben hier een grote lading gekregen van het tuinbedrijf Stoffelen uit Hoegaarden, en ook een grote hoeveelheid van oud-burgemeester Firmin Schollen uit Linter. Er werd ook anoniem heel veel buxus afgeleverd voor de poort van de pastorie. Er kwam ook heel veel van mensen uit Hoegaarden zelf, die blijkbaar nog niet aangetaste buxus hebben”, aldus pastor Liesbeth Goris. In Hoegaarden zijn voor de 388ste Palmprocessie zondag heel veel palmtakjes nodig, want na de processie trekken de kinderen rond het dorp om hun ‘pallemaaj’ te verkopen.