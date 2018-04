Buxusmot slaat toe 27 april 2018

De buxusmot heeft op verschillende plaatsen toegeslagen. Heel wat struiken zijn kaalgevreten door de larven. Voor Hoegaarden is de buxus 'pallemaaj', de struik die wordt afgeknipt en waarvan de kinderen op Palmzondag de takjes verkopen, een stuk erfgoed. Reeds vorig jaar werd de raad gegeven, eerder dan pesticiden te gebruiken, de kapotte buxus te vervangen door zijn 'lookalike', ilex. Ilex is even bruikbaar in de Palmprocessie. (HCH)