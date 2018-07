Buscemi in Nieuwhuys 03 juli 2018

02u54 0

Op dinsdag 3 juli is er in 't Nieuwhuys aan de E. Ourystraat een After Work Party om de zomervakantie in te zetten. De deuren gaan al open om 17 uur en om 18.30 uur komen Filip Bollaert en gitarist Eric Melaerts voor ambiance zorgen. Om 21 uur is het de beurt aan Meds en rond 22.30 uur komt Buscemi met zijn live band zijn nieuwe CD voorstellen of 'Buscemi feat Squadra Bossa'. Er is doorlopend pastabar en cocktailbar. Toegang in voorverkoop kost 10 euro, aan de kassa betaal je 15 euro. (HCH)