Burgemeester Taverniers trekt CD&V-lijst

Op de CD&V receptie in Hoegaarden werden de eerste twee plaatsen op de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers trekt de lijst en schepen Marleen Lefevre staat tweede. "We zijn de sterkst groeiende gemeente uit het arrondissement, want we trekken veel jonge gezinnen aan. In Hoegaarden, met net geen 7.000 inwoners, zijn er 1.600 leerlingen in het lager en middelbaar onderwijs, en zijn er 1.000 mensen tewerk gesteld", aldus de burgemeester. (HCH)