Burgemeester Taverniers op Kamerlijst Christian Hennuy

17 maart 2019

13u40 0 Hoegaarden Bij CD&V werden de namen bekend gemaakt van de Hoegaardse kandidaten voor de komende parlementsverkiezingen. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers komt op de 13de plaats bij de effectieve kandidaten en Stefan Puttemans op de 6de plaats bij de opvolgers voor de Kamer.

Burgemeester Jean-Pierre Taverniers kwam al in 1983 in de gemeenteraad van Hoegaarden, na het ontslag van Willy Van Oversteyns. In maart 1991 werd hij schepen nadat Frans Huon de burgemeesterssjerp had overgenomen van Roger Kerryn. Taverniers werd burgemeester in mei 2008 na het overlijden van Frans Huon, en is dit nog altijd. Stefan Puttemans nam in 2018 voor de eerste maal deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en zetelt nu in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Hij is ook nationaal voorzitter van de CD&V werkgroep ‘Handicap & Samenleven’.

Met Jean-Pierre Taverniers en Stefan Puttemans werden nu al zes Hoegaardse kandidaten bekend voor de nationale verkiezingen, een nooit gezien aantal. Bij andere lijsten werden eerder al Liselore Fuchs (N-VA), Johan Bollens (sp.a), Caroline Vangoidsenhoven (Open VLD) en Boris Cresens (Open VLD), gemeld. Bij de sp.a is er voor het eerst in de geschiedenis een Hoegaardse kandidaat.