Buitenspeeldag bij Stekelbees Christian Hennuy

18 april 2019

10u24 0

Op woensdag 24 april van 13 uur tot 17 uur is er de Buitenspeeldag bij Kinderopvang Stekelbees aan de Kloosterstraat 29 in Hoegaarden. De Buitenspeeldag op 24 april is een initiatief van Nickelodeon en de Vlaamse Overheid. Het wordt voor de twaalfde keer georganiseerd. Naast Nickelodeon promoten ook Ketnet en VTMKZOOM die dag het buitenspelen. Op die dag staken de drie zenders tussen 13 uur en 17 uur hun programma’s en gaan de schermen helemaal op zwart. Kinderen van 3 tot 12 jaar zijn welkom bij Stekelbees. Deelname is gratis. Info: 016/76.87.51 of http://www.gemeentehoegaarden.be