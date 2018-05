Brouwerij zet in op alcoholvrij bier 11 mei 2018

ABInBev gaat investeren in de bottelarij in Altenaken. De plannen zijn klaar en het gebouw krijgt ook een nieuwe gevel. "Volgens de bierbrouwer zal binnen enkele jaren 20% tot 25% van de markt uit alcoholvrij bier bestaan. De productie opdrijven kan perfect binnen de bestaande site", aldus Hans Decoster schepen voor kmo en Middenstand (CD&V). "InBev wil ook activiteiten vanuit Leuven naar Hoegaarden overbrengen." Maar dat is buiten het Waals Gewest gerekend. De site van de brouwerij in Altenaken ligt op de taalgrens en een aantal van de industriegronden zijn omgezet in natuurgebied. "Vandaar dat wij zo snel mogelijk het naastgelegen industrieterrein van 8 hectare willen klaarmaken", besluit Decoster.





