Brouwerij Viven brengt Experimentbieren op de markt 07 februari 2018

De Viven Brouwerij uit Sijsele is klaar om zes 'Experimentenbieren' op de markt te brengen onder de naam 'Experimentum'. "Alleen horecazaken die zich hebben ingeschreven kunnen hieraan meewerken en in de regio is café Brem de enige", zegt vertegenwoordiger Danny Fincioen. De eerste Experimentum is een Barley Wine van 11 graden. Hij wordt van 't vat getapt en is verkrijgbaar in drie verschillende formaten.





(HCH)