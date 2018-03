Broedhopen voor slangen 08 maart 2018

02u33 0

Natuurpunt doet een oproep tot vrijwilligers om op zaterdag 10 maart van 13.30 uur tot 17 uur mee te werken aan het maken van broedhopen voor ringslangen. Nu de lente in de lucht hangt, is het tijd om de broedplaats klaar te maken voor de ringslangen in Meldertbos, zodat later in het voorjaar de slangen een leuke plek hebben om zich voort te planten. Afspraak aan de poort onder aan de Bosberg. (HCH)