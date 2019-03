Broedhopen maken voor de ringslang Christian Hennuy

In Meldertbos komt al jaren een populatie ringslangen voor. Om die te helpen legt Natuurpunt broedhopen aan en hoopt dat de slangen er hun eieren zullen afzetten. Broedhopen worden gemaakt door het stapelen van takhout en mest door elkaar. Dat begint te broeien en bereikt zo de juiste temperatuur die de eieren nodig hebben. Naturpunt Velpe-Mene roept daarom op tot een werkdag op zaterdag 9 maart van 13.30 uur tot 17 uur. Men komt hiervoor samen aan de poort van Meldertbos, onder aan de Bosberg. In het parkbos van het kasteel van Meldert, maar ook daarbuiten, o.a. in het natuurgebied Mene- en Jordaanvallei, bevindt zich een populatie ringslangen. Ringslangen zijn volkomen ongevaarlijk. De ringslang is een koudbloedig der dat zich moet opwarmen in de zon. Ze gaan dan op het asfalt of beton van de straat liggen en worden zo doodgereden door voertuigen. Vandaar het belang van het in stand houden van de populatie. Info: 016/76.72.43, of stas.eddy@skynet.be