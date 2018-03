Briljanten huwelijk voor Marcel en Maria 27 maart 2018

Marcel Vanherwegen (86 jaar), afkomstig uit Nerm, en Maria Vangrambesen (84 jaar), afkomstig uit Goetsenhoven, wonen sinds 1962 aan de Jules Lowetlaan en ze vierden daar ook hun 65ste huwelijksverjaardag. Het briljanten echtpaar kreeg vier kinderen, vier kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Marcel was bij de Luchtmacht en werkte als vliegtuigtechnicus in Bevekom. Zweefvliegen was zijn hobby. Maria was steeds moeder aan de haard. Op dit ogenblik zijn in de tuin werken en tv kijken hun grootste hobby's. Ze zijn allebei wielerfans.





(HCH)