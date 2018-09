Briljant voor Julien en Maria 07 september 2018

Julien Koekelkoren (91j) en Maria Gasia (90j), beiden geboren en getogen Hoegaardiers vierden aan de Koning Albertlaan hun 65ste huwelijksverjaardag. Het echtpaar heeft 1 zoon en 1 kleindochter. Julien: "Ik heb altijd in de brouwerij Loriers gewerkt van in 1947 tot bij de sluiting in 1972. Dan ben ik tot mijn pensioen gaan werken bij Stella Artois in Leuven. Ik was er steeds brouwer. Mijn vrouw heeft gewerkt in het Ministerie van Sociale Voorzorg." Julien heeft 25 jaar meegefietst met de wielertoeristen van de Klup. Van bij het begin is hij ook bij de Ontspanningskring Hoegaarden, waar hij nog steeds deelneemt aan de kaartspelen. Maria leest nog elke dag de krant en vult zeker de kruiswoordraadsels in.





(HCH)