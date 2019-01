Briljant voor Fred en Alice Christian Hennuy

10 januari 2019

14u23 0

Fred Abts (92j) en Alice Vanhulst (86j) vierden hun 65ste huwelijksverjaardag aan de Begijnenblokstraat in Meldert. Ze wonen sinds hun huwelijk in het ouderlijk huis van Alice. Fred is afkomstig uit Opvelp. Het briljanten echtpaar kreeg vier kinderen, twaalf kleinkinderen en tweeëntwintig achterkleinkinderen. Fred heeft in zijn leven zes jaar bij de boer gewerkt, zes jaar aan straten gewerkt voor een aannemer, zes jaar in een plaveifabriek en dan is hij zelfstandig boer geworden. Hij had ook gedurende 17 jaar een broodronde. Alice hielp mee in de boerderij. Nu rusten ze veel, maar kijken ook veel televisie of gaan nog iets drinken bij ‘Odette’. In 2019 zijn zij het enige briljanten echtpaar in Hoegaarden.