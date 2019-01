Brievenbus voor reuzen in Hoksem Tom Van de Weyer

20 januari 2019

In de Hoegaardse deelgemeente Hoksem nabij de kerk moet je wel erg hoog reiken om een brief te posten. Onze redactie mat de hoogte van de brievenbus. De gleuf hangt op 184 centimeter. De brievenbus stond oorspronkelijk in de Sint-Jansstraat. Nu daar rioleringswerken aan de gang zijn heeft Bpost de bus tijdelijk aan een haag opgehangen, maar op wel erg nonchalante wijze.

In maart kan de bus terug naar zijn plaats en dan hopelijk op een gangbare hoogte. In de gemeente Hoegaarden zullen echter wel verschillende brievenbussen uit dienst worden genomen.