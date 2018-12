Breng een kerstbal naar de kerstmarkt Christian Hennuy

13 december 2018

Het begon met een oproep van Thierry Hayen via facebook. “Persoonlijk vind ik de kerstboom op de kiosk wat mager aangekleed. Wie heeft er nog een slinger heeft of een paar kerstballen om de dorpskerstboom wat op te fleuren? Ik kan mis zijn maar het is maar een triest zicht”, aldus de mededeling van Hayen. Zoé Stoffelen, organisatrice van de kerstmarkt komende zondag deed vervolgens ook een oproep: “Naar aanleiding van de oproep Thierry Hayen roepen wij mee op om zondag een kerstbal of slinger mee te brengen en deze in de boom op de kiosk of de bomen op de kerstmarkt op te hangen”. De kerstmarkt loopt op het Gemeenteplein op zondag 16 december van 12 tot 21 uur. Er is heel wat animatie voorzien, als volksspelen, een snoepworp, een wandelzoektocht, nagelkloppen en een penaltycup.