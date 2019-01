Bovenverdieping Paenhuys te heet in zomer Christian Hennuy

De harmonie Feniks bereidt wekelijks het concert ‘Klassiekers’ van zaterdag 23 februari voor op de bovenste verdieping van Ontmoetingscentrum ’t Paenhuys. “Een mooie zaal, met goede akoestiek. Maar voor het eerst de voorbije zomer bleek onze ideale repetitieruimte niet zo geschikt te zijn bij hoge temperaturen. Het bracht onze werking zelfs helemaal uit balans. We hebben dit aangekaart bij de gemeente, maar het was natuurlijk de eerste uitzonderlijk warme zomer. Normaal zou dit iets voor de beheerraad van ’t Paenhuys zijn, maar die is sinds november 2017 nooit meer samengekomen”, zegt Peter Laermans van Feniks. “Ikzelf heb daar nooit een vraag over gekregen. Alles is daar goed geïsoleerd volgens de nieuwste normen, maar airco is er niet. Er moet wel afgewogen worden of een grote investering opweegt tegen het aantal keren dat er zich een probleemsituatie voordoet. Tijdens het aperitiefconcert vorig jaar was het warm, maar dat is normaal als daar meer dan 100 mensen zitten. Ramen en deuren op voorhand openzetten zou in zo’n geval al helpen”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).