Bouwen met snoeihout Christian Hennuy

30 januari 2019

09u49 0

EcoWerf organiseert in samenwerking met gemeente Hoegaarden en met steun van provincie Vlaams-Brabant een workshop “Bouwen met snoeihout”. Deze workshop vindt plaats op zaterdag 9 februari van 10 tot 12 uur in ‘het park van Hoegaarden’. Na een presentatie en rondleiding over het voorkomen en verwerken van snoeihout leert men hoe in de praktijk een takkenwal en een mooi tuinvlechtwerk maakt. Warme werkkledij, handschoenen,een goede handsnoeischaar zijn nodig. Inschrijven is verplicht voor 6 februari 2019. Dit kan door een mailtje te sturen naar Afvalpreventie@ecowerf.be of te bellen naar 016/28. 43. 43.