Bouwen met snoeihout 24 januari 2018

02u30 0

EcoWerf organiseert in samenwerking met de gemeente Hoegaarden en met steun van de provincie Vlaams-Brabant een workshop 'Bouwen met snoeihout', op zaterdag 27 januari van 10 tot 12 uur. Na een presentatie over voorkomen en verwerken van snoeihout in het Kapittelhuys volgt een rondleiding door de Tuinen van Hoegaarden. In het afsluitende praktische deel wordt een tuinvlechtwerk gemaakt. Inschrijven kan op het nummer 016/28.43 .43 (HCH)