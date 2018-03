Boskabouters werken aan redding KLEUTERSCHOOL ZOEKT ZES NIEUWE KINDEREN VOOR VOLGEND SCHOOLJAAR CHRISTIAN HENNUY

06 maart 2018

02u28 0 Hoegaarden Wie redt de Boskabouters in Meldert? De school heeft zes nieuwe kleuters nodig om volgend jaar van start te kunnen gaan. Eén nieuwe inschrijving is sinds gisteren binnen, de eerste stap richting voortbestaan is dus gezet. "Hopelijk raken de ouders niet in paniek, en blijven ze hun kinderen naar ons sturen", zegt directeur Heidi Crets.

Vorig schooljaar eindigde de Boskabouters uit Meldert, voorlopig nog gevestigd in het Sint-Janscollege, met 29 kleuters en het jaar voordien zelfs met 35. Maar met tien kleuters op de laatste teldag op 1 februari dit jaar haalt het schooltje de opgelegde norm niet. "We hebben tegenslag gehad door mensen die verhuisd zijn, waarvan een gezin met vijf kinderen. Vandaar dat we op bewuste teldag twee kleuters te weinig hadden", legt directrice Heidi Crets uit.





Sowieso van start

Toch is er van paniek geen sprake. "We hebben tot 1 februari 2019 de tijd om de norm van twaalf te halen", zegt Crets. "Op 1 september gaan we sowieso van start en krijgen we subsidies gebaseerd op onze vorige teldag in 2017. Toen liepen er nog 28 kinderen school bij ons." De Boskabouters hebben wel nog zes nieuwe kindjes nodig. "Vier van onze tien huidige kleuters makken immers de overstap naar de lagere school. Dan staat de teller op zes", aldus Crets.





Op de eerste inschrijvingsdag gisteren haalde de school alvast één nieuwe uk binnen, maar op de vijf overige blijft het wachten tot 1 september. "Sommige ouders schrijven hun kindjes in op verschillende plaatsen. Op de eerste dag van het nieuwe schooljaar weet je dus pas echt zeker of de klasjes gevuld geraken. Een aantal ouders toonden al interesse, maar het blijft spannend afwachten."





Niet eerste keer

Het is overigens niet de eerste keer dat het schooltje met dit probleem kampt. Ook in 2003 waren er slechts tien kindjes ingeschreven. "Maar tegen de februaritelling waren het er 14 geworden. Ook nu rekenen we op de inwoners van Meldert", zegt Crets die niet van plan is om zomaar op te geven. "Onze school is een pareltje voor de Meldertse gemeenschap. Dit mag niet verdwijnen."





Nieuwe locatie

De drie juffen van de Boskabouters plannen om binnen een vijftal jaar van hun prefabunits naar een gloednieuwe locatie op het domein van het Sint-Janscollege te verhuizen. "We hebben hier een mooie locatie, vlak bij het kasteel en de bossen, want in de Meerstraat, onze eigen school, zijn we aan het verbouwen. De erfpacht is in orde en de architect is nu bezig aan de plannen", zegt Crets. Nog dit schooljaar starten te werken voor de make-over.