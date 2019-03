Boris Cresens en Caroline Vangoidsenhoven op Open VLD lijst Christian Hennuy

14 maart 2019

11u10 0

Boris Cresens en Caroline Vangoidsenhoven uit Hoegaarden doen mee bij Open VLD aan de Parlementsverkiezingen van 26 mei. Uiteraard moeten de lijsten nog goedgekeurd worden door de leden van Open VLD.

Caroline Vangoidsenhoven (40j) keert weer in de politiek. Ze komt als 2de opvolger op de lijst voor het Vlaamse Parlement. Caroline Vangoidsenhoven kwam in 2007 in de gemeenteraad in Hoegaarden. Ze was geroepen om de leading lady voor Open VLD te worden, maar gaf in september 2017, één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen haar ontslag als gemeenteraadslid, om persoonlijke redenen. Caroline nam ook al deel aan vorige nationale en provinciale verkiezingen. Ze werkte op verschillende MR kabinetten en is thans persverantwoordelijke bij de Nationale Loterij.

Boris Cresens zal als 5de opvolger op de Kamerlijst van Open VLD staan. Hij woonde tot voor kort in Outgaarden, maar woont nu in centrum Hoegaarden. Hij is 23 jaar oud, jurist, en kabinetsmedewerker van An Schevernels, Open VLD gedeputeerde bij de provincie Vlaams-Brabant. Daarvoor werkte hij voor Els Ampe in Brussel. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen stond Boris op de vijfde plaats bij Gewoon Wit in Hoegaarden, een project dat liberalen en onafhankelijken verenigt. Hij was ook de bezieler van Jong VLD in Hoegaarden.

Met Boris Cresens en Caroline Vangoidsenhoven zijn we al aan de vierde Hoegaardse kandidaat die meedoet aan de parlementsverkiezingen want eerder werden al Liselore Fuchs bij N-VA, en Johan Bollens bij Sp.a. gemeld.