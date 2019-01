Boomke Wies in Kouterhof Christian Hennuy

18 januari 2019

De Kaartclub Ontspanningskring plant weer zeven kaartavonden ‘Boomke Wies’ in brasserie Kouterhof aan de Stoopkensstraat, telkens op een dinsdagavond. Er worden zes wedstrijdavonden ingericht op 12, 19 en 26 februari, 5, 12 en 19 maart. Op dinsdag 26 maart volgt een laatste wedstrijd die niet meetelt voor de eindrangschikking. Op die avond is er ook de plechtige prijsuitreiking van het kaarttoernooi. De inschrijvingen gebeuren elke kaartavond tussen 18 en 20 uur. Iedere avond zijn vier prijzen per tafel te winnen en deelname per avond kost 12 euro, vier consumpties inbegrepen. Voor de einduitslag tellen de vier beste resultaten. Er zijn klassementsprijzen ter waarde van 1250 euro. Info: www.boomkewies.blogspot.com of 016/76.74.33