Boomchirurg kon ceder niet redden Christian Hennuy

13 november 2018

Een boomchirurg kwam speciaal naar Hoegaarden om de Vrijheidsboom op het Gemeenteplein te redden. Dat is gelukt, maar de ceder iets hogerop, op de Houtmarkt, was niet meer te redden, en ronduit gevaarlijk geworden. Dat antwoordde burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V), op de vraag van Sp.a-raadslid Luc Buccauw.

“We hebben grondontledingen gedaan, zowel aan de Vrijheidsboom, als aan de ceder op de rotonde van de Houtmarkt. Bij de Vrijheidsboom kwam het goed, maar de aarde waar de ceder in stond was ook vol met ziektekiemen. We hebben alles moeten weggraven om de nieuwe boom, de zogenaamde Vredesboom, een kans te geven. Die ceder was ook al zwaar beschadigd door de storm vorig jaar en vormde een gevaar. Er zouden nog takken naar beneden komen. Die ceder was daar trouwens niet op zijn plaats en heeft in het verleden niet altijd de juiste behandeling gekregen. Trouwens, aan de Kauterhof staan ook nog enkele dergelijke uitgevreten bomen die een gevaar vormen voor voorbijgangers. Bij heraanleg van de Kauterhof worden die ook verwijderd. De mensen zijn dus nu al verwittigd”, aldus de burgemeester. De nieuwe Vredesboom op de rotonde is een Spaanse eik geworden. Schepen Marleen Lefevre hierover: “We konden van het Agentschap Natuur & Bos gratis een klein boompje krijgen om aan planten, maar we hebben toch, in samenspraak met hen, geopteerd voor een grotere boom. Het is een Spaanse eik, eentje die zolang mogelijk zijn blaadjes behoudt. De vorige boom, de ceder, was niet beschermd, maar nu gaan we wel het charter van de Vredesboom ondertekenen, om die boom als levend monument te behouden”.

